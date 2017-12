Inglês pode ficar rico se Inglaterra cair fora da Copa Um torcedor inglês contratou um seguro que poderá deixá-lo rico após a Copa do Mundo da Alemanha. Caso a Inglaterra seja eliminada de forma prematura do Mundial, Paul Hucker, de 34 anos, receberá a quantia de 1,5 milhão de euros. Para que Hucker receba o dinheiro, ele precisará de duas coisas: que a seleção inglesa seja realmente eliminada de forma precoce da Copa, e que ele sofra um trauma psicológico severo por causa disso. Caso a Inglaterra perca, a companhia britishinsurance.com, que fez o seguro, tem previsto consultar cinco especialistas em matéria de futebol para saber se realmente a derrota foi precoce. Além disso, a seguradora quer que Hucker apresente provas médicas de que ficou traumatizado e depressivo por causa da eliminação da seleção. Hucker explicou que decidiu contratar o serviço da seguradora depois dos constantes fracassos da Inglaterra em Mundiais. Entretanto, mesmo podendo se tornar milionário, ele afirmou que vai torcer pelo título. "Sou muito otimista e patriota e sofrer uma depressão e um trauma psicológico é algo que não quero", contou. A Inglaterra está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Trinidad & Tobago, Paraguai e Suécia.