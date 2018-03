Ingleses brigam por Gilberto Silva O volante do Atlético Mineiro, Gilberto Silva, pentacampeão mundial, continua com o seu destino indefinido. Segundo especulações da imprensa internacional, Manchester United, da Inglaterra, poderá fechar, ainda neste fim-de-semana, a compra dos direitos federativos do jogador por US$ 12 milhões, mas o Arsenal e o Aston Villa estariam também interessados no futebol do volante atleticano. A alta oferta feita pelo Manchester seria para superar a proposta do rival Arsenal, que estaria disposto a desembolsar US$ 10 milhões. O presidente do Atlético, Ricardo Guimarães, e o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Alexandre Kalil, estiveram em Londres, na semana passada, na tentativa de fechar a negociação, o que não aconteceu. Agora, os dirigentes ingleses estão sendo esperados em Belo Horizonte para definir a negociação de Gilberto Silva. Até o momento, apenas o Villarreal da Espanha e o Fenerbahçe da Turquia apresentaram propostas oficiais. Os espanhóis ofereceram US$ 6 milhões, enquanto os turcos propuseram US$ 8 milhões. No entanto, o Atlético não admite liberar o meio-campo por menos de US$ 10 milhões.