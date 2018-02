Ingleses criticam punição da Fifa A decisão da Fifa de punir a Federação Espanhola de Futebol apenas com uma multa de US$ 87 mil, pelos atos racistas de torcedores do país, foi muito criticada na Inglaterra. Os ingleses, alvos das manifestações dos espanhóis, entendem que a pena foi leve demais. Os incidentes aconteceram em dois jogos entre Inglaterra e Espanha, no mês passado. Primeiro, numa partida entre as seleções Sub-21 dos dois países. E depois, num amistoso das equipes principais no estádio Santiago Bernabeu, em Madri. Nas duas ocasiões, um grupo de torcedores espanhóis hostilizou os jogadores negros ingleses quando eles tocavam na bola. A punição da Fifa, anunciada na terça-feira, foi uma multa de US$ 87 mil, além da ameaça de obrigar a seleção espanhola a jogar com portões fechados caso os atos de racismo voltem a acontecer. O sentimento de indignação foi geral na Inglaterra. ?Acredito que a Fifa deixou passar a oportunidade de impor sua autoridade e desmontrar que o futebol e o esporte em geral não toleram o racismo?, criticou o ministro dos Esportes inglês, Richard Caborn. ?Queríamos uma ação simbólica...e não fizeram isso.? As críticas foram ainda maiores na imprensa inglesa. ?Insignificante?, atacou o jornal The Mirror, ao comentar a punição dada aos espanhóis. Para o The Times, ?a Fifa fracassou em sua tarefa?. E o Daily Telegraph disse que faltou energia ao presidente da entidade, Joseph Blatter.