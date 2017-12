Ingleses do Chelsea podem ter descanso até a Copa O técnico do Chelsea, José Mourinho, disse nesta segunda-feira que está disposto a ajudar a seleção inglesa e não utilizar mais nesta temporada o zagueiro John Terry, o meia Frank Lampard e o atacante Joe Cole, se o técnico Sven-Goran Eriksson assim desejar. "Eles podem ter uma semana a mais de folga, quem sabe até sair de férias para um lugar paradisíaco", afirmou o técnico, dois dias após a conquista do bicampeonato inglês por sua equipe. A "boa ação" é, segundo Mourinho, uma conseqüência de sua relação "muito boa" com Eriksson. Mas não se estende ao atacante Shaun Wright-Phillips, outro provável convocado para a Copa, porque ele se contundiu durante a temporada e "precisa jogar". O técnico português se derreteu em elogios Terry, a quem considera "o melhor zagueiro do mundo", e declarou que ele precisa apenas obter mais respaldo junto aos árbitros europeus. "Ele ainda não é encarado e respeitado como um grande jogador", afirmou.