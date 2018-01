Ingleses elegem Ronaldo melhor do ano O atacante Ronaldo - escolhido o melhor atleta do ano pela Academia Francesa de Deportes e que no dia 17 de dezembro será indicado como melhor da temporada pela Fifa, ganhou nesta quinta-feira mais um distinção. O jogador do Real Madrid foi eleito pela revista inglesa ?World Soccer Magazine? como o melhor jogador do mundo em 2002, em pesquisa realizada entre torcedores. O brasileiro recebeu 26% dos votos. A revista avalia que o desempenho de Ronaldo na Copa do Mundo - foi campeão e artilheiro com oito gols - foi determinante para o resultado. Em segundo lugar, ficou o meia alemão, Michael Ballack e em terceiro, o lateral esquerdo brasileiro Roberto Carlos. A seleção brasileira foi eleita a equipe do ano, mas o mesmo não aconteceu com o técnico Luiz Felipe Scolari. Felipão não foi eleito o melhor treinador. Para a World Soccer, o melhor foi o holandês Guus Hiddink, que dirigiu a seleção da Coréia do Sul no Mundial. Veja todos os resultados da pesquisa 1. Ronaldo 26,17% 2. Michael Ballack 17,69% 3. Roberto Carlos 8,48% 4. Zinedine Zidane 5,95% 5. Oliver Kahn 4,87% Técnico do ano 1. Guus Hiddink (Coréia do Sul) 28,33% 2. Luiz Felipe Scolari (Brasil) 16,78% 3. Arsene Wenger (Arsenal) 14,26% 4. Klaus Toppmoeller (Bayer Leverkusen) 8,84% 5. Rudi Voeller (Alemanha) 4,51% Equipe do ano 1. Brasil 24,36% 2. Real Madrid 14,44% 3. Arsenal 11,73% 4. Coréia do Sul 10,46% 5. Turquia 8,64%