Ingleses otimistas em ter Juninho O diretor esportivo do Middlesbrough, da Inglaterra, Bill Weswick, está otimista em relação à volta de Juninho ao clube. Ele garante que o clube fez a melhor proposta para contratar o meia, que pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha. ?A oferta é a melhor possível?, afirmou. ?Fizemos um grande esforço.? O meia da seleção brasileira continua jogando pelo Flamengo, na disputa da Copa dos Campeões, e deve voltar para o Atlético de Madrid no dia 31 de julho, quando vence o contrato de seu empréstimo. Beckham - Também na Inglaterra, o meia David Beckham, do Manchester United, aceitou interpretar um gângster assassino no filme ?Red Light Runners?, que também terá a participação de sua mulher, Victoria Adams.