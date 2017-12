Ingleses protestam contra racismo A Federação Inglesa de Futebol apresentou um protesto formal à Uefa, neste domingo, pelos ataques racistas contra os jogadores Emile Heskey e Ashley Cole, durante a partida entre Eslováquia e Inglaterra (1-2) em Bratislava, sábado, pelas eliminatórias da Eurocopa de 2004. "Enviamos um protesto à Uefa para comunicar que não podemos aceitar isto. Durante a partida Heskey e Cole, em particular, eram ofendidos cada vez que tocavam na bola", disse o porta-voz da federação, Adrian Bevington. O representante inglês lembrou que não é a primeira vez que os jogadores ingleses enfrentam este problema "tanto em competições de clubes como de seleções". Ele afirmou que antes da partida aconteceu uma reunião para falar de segurança e que no intervalo a Federação Inglesa relatou à Uefa os incidentes que haviam acontecido. "É muito difícil para Uefa fazer algo enquanto a partida está em andamento, mas nós entendemos que quando pessoas lançam gritos racistas deveriam ser expulsas do estádio. Lamentavelmente, parece que eram muitos os torcedores." Bevington insistiu para que a Federação Inglesa aborde junto à Uefa o problema do racismo "da maneira mais contundente possível".