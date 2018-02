Ingleses são condenados por racismo Três torcedores do Blackburn foram condenados ontem a pagar uma multa e foram proibidos de entrar em estádios de futebol durante 5 anos. Shaun Baxter, Andrew Roberts e Brian Hargreaves atacaram com insultos racistas o atacante Dwight Yorke no jogo entre Blackburn e Birmingham, dia 21 do mês passado. Baxter e Roberts pagarão 750 e Hargreaves 290.