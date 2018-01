Ingleses se desculpam por gafe em DVD A Federação Inglesa de Futebol (FA) pediu desculpas públicas nesta quinta-feira por ter divulgado um DVD histórico, com o melhor do futebol inglês do pós-guerra, sem nenhuma jogada com jogadores negros. Com o título ?Orgulho de uma nação?, o DVD deixa de fora ídolos do futebol inglês como John Barnes, Ashley Cole, Rio Ferdinand e Viv Anderson. O técnico da seleção, o sueco Sven-Goran Eriksson, faz no especial uma retrospectiva dos principais astros ingleses dos últimos 40 anos.