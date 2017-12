Ingleses temem Alemanha, mas prometem jogar para ganhar Os ingleses afmitem que não têm o menor interesse em enfrentar a Alemanha já nas oitavas-de-final, mas não admitem jogar para perder contra a Suécia, nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), em Colônia. A Alemanha decide o primeiro lugar do Grupo A com o Equador, também nesta terça, mas às 11 horas(de Brasília), em Berlim. Em caso de empate ou vitória equatoriana, a Alemanha ficará no caminho do campeão do Grupo B. ?Seria mais seguro enfrentar a Alemanha apenas na final e não agora nas oitavas-de-final?, diz o meia Michael Owen, que fará companhia a Rooney no ataque. Owen exalta a Alemanha e a coloca como uma das favoritas para levar a Copa - daí seu temor em enfrentar logo os anfitriões. Ele garante, porém, que a Inglaterra vai jogar pela vitória, independentemente do resultado de Berlim. Seus companheiros seguem o mesmo discurso. ?Perder não está nos nossos planos?, assegura o técnico Sven-Göran Eriksson, que é sueco e comandará a Inglaterra contra seu País de origem pela segunda vez numa Copa do Mundo - em 2002, deu empate em 1 a 1. Como motivação, os ingleses buscam também a quebra de um tabu: desde 1968 não vencem a Suécia. Foram 11 jogos no período, com sete empates e quatro vitórias da Suécia.