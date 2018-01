Ingleses vencem espanhóis na Liga Leeds e Arsenal ficaram mais perto das semifinais da Copa dos Campeões. Os dois representantes da Inglaterra enfrentaram times espanhóis hoje, nos jogos de ida das quartas-de-final, e se deram bem. O Leeds recebeu o Deportivo La Coruña e passou sem dificuldade por 3 a 0. O Arsenal jogou em Londres e correu mais, para ganhar do Valencia por 2 a 1, de virada. Os jogos de volta estão marcados para o dia 17. O Leeds não tomou conhecimento da boa fase do La Coruña. Ainda no primeiro tempo, abriu vantagem de 1 a 0, com gol Ian Harte aos 26 minutos. A diferença aumentou na fase final com Alan Smith, aos 6 minutos, e Rio Ferdinand aos 21. O time espanhol precisa devolver o resultado, no confronto no Estádio Riazór, para levar a decisão da vaga para os pênaltis. O Arsenal mostrou poder de reação contra o Valencia. Os espanhóis surpreenderam, com o gol de Ayala aos 41 minutos do primeiro tempo. Mas os ?Armeiros? londrinos se recuperaram com o francês Henry aos 23 e o inglês Parlour marcando aos 25. A situação do Valencia não é tão ruim quanto a do La Coruña. Se vencer por 1 a 0, em seu campo, estará classificado. As quartas-de-final do Copa dos Campeões tiveram, na terça-feira, os jogos: Manchester United 0 x Bayern Munique 1 e Galatasaray 3 x Real Madrid 2 Mais espanhóis em ação amanhã. O Barcelona recebe o Liverpool e Alavés pega o Kaiserslautern pela semifinal da Copa Uefa.