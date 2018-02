Ingleses vivem estado de euforia A Inglaterra vive um clima que, comparado ao Brasil, seria o de uma Copa do Mundo. A torcida está em estado de euforia e festejou com intensidade a classificação para as quartas-de-final da Europa, depois da estrondosa vitória sobre a Croácia por 4 a 2, em Portugal. A atmosfera em Londres, sem exageros, é de uma grande festa e de um orgulho nacionalista poucas vezes demonstrado com tanto entusiasmo. As bandeiras de Saint George, branca com cruz vermelha, representam o espírito inglês e até um certo desejo único, uma vez que existe um movimento para se adotar um hino exclusivamente da Inglaterra para competições como a Eurocopa. As "Saint George flags" estão por toda parte. Penduradas nos carros, nas janelas, nos pubs, e especialmente no coração da torcida. Para o jogo de hoje diante da Croácia, bares e lugares públicos estavam lotados com gente se acotovelando diante de tevês, numa ruidosa torcida, entre muitas canecas ´pints´ de cerveja. Ao final da partida, música alta e o coro de "We Are The Champions" do memorável Queen´s, de Fred Mercury. Até mesmo a lei inglesa está ao lado da torcida nesta Eurocopa. Existe uma determinação de que em jogos da seleção, em competições como esta, as transmissões por tevê têm de obrigatoriamente estar em TV aberta e não apenas nas pagas. Não há como deixar de acompanhar a campanha inglesa em Portugal, com os gols sendo repetidos diversas vezes em animadas mesas redondas ao vivo. Comentaristas e torcedores não escondem a idéia de que este é o melhor momento da Inglaterra no futebol. Depois da Copa de 2002, quando o time perdeu para o Brasil, os ingleses vivem um momento especial e a expectativa pelo título da Eurocopa é tão grande quanto o tamanho da festa que fizeram com a classificação para as quartas-de-final.