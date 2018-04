Ingresso barato é arma do Santa Cruz O Santa Cruz encara a partida deste sábado, contra o Santo André, como uma decisão. A equipe pernambucana depende apenas de uma vitória contra o time paulista para se classificar entre os oito times que disputarão a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Para ajudar a torcida, a diretoria do Santa Cruz resolveu baixar os preços dos ingressos no estádio do Arruda para R$ 2 (arquibancada superior) e R$ 5 (anel inferior). A idéia é a atrair a torcida para apoiar a equipe tricolor. Ao todo, estão à venda 45 mil ingressos. Com 32 pontos conquistados, o Santa Cruz está na 8ª posição na classificação da segundona e com uma vitória chegará aos 35 pontos, garantindo uma vaga. Apesar de ainda poder ser alcançado na pontuação pelo Paulista e pelo Caxias, que disputam com o tricolor pernambucano uma vaga na próxima fase, a equipe coral leva vantagem por ter melhor saldo de gols.