Ingresso caro leva a bilheteria recorde no Brasileirão 2014

O Campeonato Brasileiro de 2014 teve a maior bilheteria de sua história, com a marca de quase R$ 216 milhões arrecadados nos 380 jogos da Série A. Nos últimos dez anos, o aumento da bilheteria atingiu a marca de 289%. A principal razão da marca expressiva é o aumento do valor dos ingressos, que ficaram 12% mais caros em relação ao ano passado e também atingiram seu maior patamar na história da competição. Os dados fazem parte de um estudo exclusivo realizado pela BDO, empresa de consultoria e auditoria.

À primeira vista, o recorde de arrecadação poderia sugerir também um aumento do público nos estádios, o que significaria um resgate pelo interesse no futebol brasileiro depois do fiasco na Copa do Mundo. Os brasileiros teriam digerido a mágoa com o quarto lugar da seleção brasileira no torneio mundial com o amor pelos clubes do coração. Os números, no entanto, não permitem essa conclusão.

O aumento dos torcedores foi de apenas 9% e a média nos estádios foi de 16,3 mil por jogo, bem perto da marca dos últimos dez anos, na casa de 15,2 mil. “A média de público não sofreu um aumento significativo a ponto de explicar a arrecadação recorde. O principal fator realmente é o aumento do valor dos ingressos”, explica Pedro Daniel, gerente da divisão Esporte Total da consultoria.

Outra conclusão do estudo é o sucesso absoluto das novas arenas esportivas, construídas e reformadas para a Copa ou meses depois. Das 30 maiores bilheterias do torneio, 29 foram registradas nos estádios novos. Além disso, a média de público neles foi 88% superior em relação às antigas arenas, o que comprova o grande apelo que tiveram sobre a torcida. O Allianz Parque, onde o Palmeiras garantiu sua permanência na Série A com o empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, teve média de 34.545 pessoas por jogo, a melhor média.

Aqui, o dado precisa ser relativizado. Além desse jogo decisivo, a arena só viu mais uma partida do Brasileirão: a derrota para o Sport por 2 a 0, na inauguração. Ou seja, o “fator novidade” é a principal justificativa para a ida ao estádio. Com o passar dos meses, esse apelo tende a diminuir. Já a Arena Corinthians, onde a equipe de Mano Menezes perdeu vários pontos preciosos, que custaram a luta pelo título, vem logo em seguida, ainda sob o efeito da abertura da nova casa corintiana. A equipe fez 18 jogos ali, sempre para mais de 24 mil torcedores.

Os fãs fizeram questão de conhecer os estádios da Copa e não se importaram em pagar mais por isso. O ingresso para assistir a um jogo em uma das novas arenas foi, em média, 84% mais caro do que nos estádios antigos. A referência, novamente, é o estádio do Palmeiras. Com um preço médio de R$114,10, o ingresso do Allianz Parque foi o mais caro. Para Pedro Daniel, isso impõe um desafio aos estádios antigos. “Eles precisam oferecer novos serviços e apresentar maior valor agregado para competir com as novas arenas.”

O bicampeão Cruzeiro foi o dono da maior média de público (29.569). Aqui é difícil diferenciar causa e consequência: o time joga bem e, por isso, atrai o público ou é o público que incentiva a equipe a mostrar um grande futebol? O fato é que o time de Marcelo Oliveira participou de cinco dos dez jogos com maior público do torneio.