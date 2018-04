Ingresso da final da Liga dos Campeões fica mais caro

NYON - A Uefa anunciou nesta quinta-feira os preços dos ingressos para a final da Liga dos Campeões da Europa. Alguns dos valores quase dobraram nos últimos dois anos. O ingresso da categoria três para a final no dia 28 de maio, no Estádio de Wembley, em Londres, custará 175 euros (cerca de R$ 395). O mesmo bilhete foi vendido por 90 euros (R$ 203) em 2009. No ano passado, este tipo de entrada foi negociada por 155 euros (R$ 350).

O preço do segundo ingresso mais caro aumentou de 140 euros (R$ 316) para 260 euros (R$ 587) no mesmo período. Uma taxa de administração de 31 euros (R$ 70) também é aplicada às vendas dentro da Europa. Sem as taxas, o ingresso mais barato custa 95 euros (R$ 214). Já o mais caro será vendido por 356 euros (R$ 804). Cada finalista receberá 25 mil ingressos. Outros 11 mil serão colocados à venda para o público em geral entre 24 de fevereiro e 18 de março.

Apesar do aumento do preço dos ingressos, a Uefa não considera os valores cobrados exagerados. "Em relação a outros eventos nós não pensamos que a final da Liga dos Campeões tem um preço exagerado", afirmou Giorgio Marchetti, diretor de competições da Uefa.