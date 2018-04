Ingresso de arquibancada para Brasil x Uruguai custará R$ 80

O torcedor que quiser ir ao Morumbi para ver o jogo entre Brasil e Uruguai, no dia 21, pelas Eliminatórias da Copa de 2010, vai ter de preparar os bolsos: o ingresso para as arquibancadas azul e vermelha vão custar R$ 80, preço bem mais salgado que o habitual praticado nos estádios paulistanos - para o mesmo local, por exemplo, a diretoria do São Paulo cobrou R$ 15 durante a maior parte do Brasileiro, e R$ 30 nos jogos de Libertadores. O anúncio dos preços foi feito nesta quinta-feira pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que estabeleceu o ingresso mais barato em R$ 30, na geral laranja, que fica atrás do gol e quase ao nível do gramado. O mais caro vale R$ 200, para o setor chamado de "vip premium", todos com direito a meia-entrada para estudantes, aposentados e professores da rede pública. Os ingressos estarão à venda a partir deste sábado, nos principais estádios da Grande São Paulo: Morumbi, Pacaembu, Canindé, Ibirapuera, Palestra Itália, Parque São Jorge, Arena Barueri e Bruno José Daniel, em Santo André. Para prevenir a ação de cambistas, a entidade diz que vai exigir RG e CPF do comprador, que poderá adquirir no máximo cinco ingressos.