Ingresso do Palmeiras em 7 postos de venda Nesta terça-feira, a partir das 10 horas, o torcedor que ainda não adquiriu o seu ingresso para o jogo entre Palmeiras e Sport, no Parque Antártica, quarta, às 21h40, poderá comprar seu bilhete em sete diferentes postos de vendas espalhados por São Paulo. Foram colocados à venda uma carga total de 27.964 entradas. Confira os endereços de cada ponto: Parque Antártica, rua Turiaçu, 1840; Academia, Av. Marquês de São Vicente, 2640; Ipiranga, rua Xavier de Almeida, 1312; Lapa, Mercado da Lapa, Box 111; Pinheiros, Rua Cunha Gago, 203/207. Na Mooca, rua Juventus, 337, (Banca Fernandes), a venda começa mais cedo, das 7h às 19h e na Aclimação, rua Maracaí, 119, começa mais tarde, será das 17h e se estende até meia-noite. Veja os preços: arquibancadas, R$ 10,00; cadeiras descobertas, R$ 25,00; e cadeiras cobertas, R$ 40,00. Professores da Rede Estadual de Ensino, aposentados e estudantes, portando suas devidas documentações, pagam meia entrada em qualquer setor. Os palmeirenses terão acesso aos setores do estádio Palestra Antártica pela rua Turiaçu e Av. Francisco Matarazzo. Para os pernambucanos do Sport, o acesso será feito pela rua Padre Antônio Thomaz.