Ingresso do Paulistão 2008 sofre aumento de 33%

Depois de anunciar a tabela do Paulistão 2008 e as premiações a serem distribuídas, a Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta segunda-feira, uma notícia que não irá agradar ao torcedor: o aumento no preço do ingresso. Veja também: Federação Paulista divulga tabela do Paulistão de 2008 Paulistão vai render R$ 7 milhões aos times grandes Na última edição, vencida pelo Santos, o preço mínimo era de R$ 15, mas a FPF avisou que o preço do ingresso para o Paulistão de 2008 será de R$ 20. Aumento de 33%. Ainda de acordo com a entidade, o novo preço foi aprovado por presidentes de representantes dos 20 clubes participantes. O aumento no preço de ingressos deve deixar o torcedor insatisfeito, o que já acontecera na edição anterior, fazendo com que clubes pleiteassem, junto à FPF, promoções para aumentar a média de público nos estádios.