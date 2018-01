Ingresso-família é a novidade no Paulistão Grande novidade da Federação Paulista de Futebol no ano, o ingresso-família terá sua estréia na rodada de hoje do Paulistão. Em todos os estádios, as famílias terão lugares reservados, longe das torcidas organizadas e em espaços privilegiados nas arquibancadas. Na bilheteria, o torcedor terá duas opções na hora de comprar ingressos para os jogos. Poderá adquirir o ingresso tradicional, que custa R$ 20, para uma pessoa, ou o ingresso-família, que custará o mesmo preço e dará direito à entrada no estádio de um torcedor acompanhado da mulher e até três filhos menores de 12 anos. Para o jogo Palmeiras e Paulista, no Parque Antarctica, por exemplo, pelo menos 400 ingressos foram reservados para as famílias. Segundo a FPF, o torcedor que optar pela compra do ingresso-família não terá de levar comprovante de que os menores de idade são seus filhos, apenas um documento mostrando que eles são menores de 12 anos. A iniciativa, segundo o presidente da FPF, Marco Polo del Nero, tem como objetivo renovar o público nos estádios e começar a moldar os torcedores do futuro. ?Estamos pensando em melhorar o futebol o tempo todo e eu tenho certeza que esse será o ano das famílias nos estádios paulistas?, diz o dirigente, que acha que a iniciativa vai criar um novo público para o futebol. ?Os garotos poderão ir ao estádio e serão os torcedores de amanhã.?