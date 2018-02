Ingresso no Mineirão chega a R$ 400,00 "Maradona murió" (Maradona morreu). A faixa de dois metros estava estendida nesta quarta-feira nas arquibancadas do Mineirão, acima dos camarotes vips. Uma provocação dos mineiros aos argentinos. Provocações também entre torcedores do Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas nenhuma confusão típica das tardes de domingo no Mineirão. Gustavo Botelho, delegado da Polícia Civil, responsável pela segurança do estádio, disse que não houve incidentes graves, nem distúrbios até o começo da partida. "Tudo foi tranqüilo. Nenhum dos meus cem homens espalhados no estádio registrou algo de grave. É jogo de festa", disse o delegado. Na verdade, a própria polícia foi responsável pelo protesto mais veemente da noite. "A Polícia pede socorro", diziam as faixas, em português, inglês e espanhol, espalhadas em frente ao saguão principal do Mineirão, porta de entrada do governador Aécio Neves e autoridades convidadas. A reivindicação da polícia: aumento de salários. Os torcedores mineiros, a maioria vestido de amarelo, tomaram conta do Mineirão desde às 19 horas. Se deliciaram com o prato "tropeiro" - arroz, filé, batata frita e feijão tropeiro - a R$ 4,00 cada vendido no estádio. De barriga cheia e com algum grau etílico a mais, vaiaram para valer os jogadores argentinos, às 20h55, quando o time entrou para o aquecimento no gramado. "Pentacampeão, pentacampeão", repetiram uma, duas... cinco vezes. E deliraram, alguns minutos depois, quando a seleção brasileira subiu para o aquecimento. Fora do estádio, milhares de torcedores corriam atrás de ingressos nas mãos de cambistas. O mais caro custava R$ 400,00 e o mais barato, R$ 100,00. Depois caiu a cotação: mais barato a R$ 30,00. Apesar do livre trânsito dos cambistas, o delegado Botellho garantiu à Agência Estado que nenhum deles foi preso. "Não vimos nenhum. Meus homens não me informaram da ação dos cambistas", disse o delegado, às 20h40. Gilberto Gil, Ministro da Cultura, que cantaria o hino nacional ao lado de Milton Nascimento, chegou ao Mineirão às 21 horas e mostrou confiança na seleção. "O time está melhorando, o Parreira arrumou a equipe. Estamos confiantes, mas a Argentina é sempre a Argentina." Convidado, o presidente Lula não foi ao Mineirão. "Ele perdeu a chance de ver um grande jogo, uma festa do povo", disse o governador Aécio Neves, que convidou políticos de todos os partidos. O jogo teve a cobertura de 1.100 jornalistas brasileiros e estrangeiros. E três mil policiais cuidaram da segurança. Os policiais não retiraram a faixa "Maradona murió" da arquibancada.