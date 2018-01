Santos aumenta ingresso do clássico para R$ 100

Depois de fazer promoções de ingressos em vários jogos do Campeonato Brasileiro para atrair os torcedores, o Santos decidiu fazer exatamente o contrário para o clássico contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, e aumentou o preço das entradas.

Os ingressos para arquibancada, por exemplo, custam R$ 100,00 (a meia-entrada sai por R$ 50,00). Nas partidas contra Chapecoense, Avaí e Vasco, por exemplo, as entradas para o mesmo setor custaram R$40 (a meia custava R$20). Isso significa que o valor dos ingressos mais que dobrou de preço.

Com a elevação dos preços, a diretoria tenta aumentar a arrecadação com o clássico. O presidente Modesto Roma Júnior havia vendido o mando do jogo para empresários, que o levariam para outro estado. Um acordo esteve muito próximo de ser concluído com a Arena Pantanal. Uma dívida da Federação Mato-grossense de Futebol de R$ 80 mil com a Federação Paulista de Futebol impediu que o clássico fosse realizado em Cuiabá.

A venda de ingressos, pelo Portal Sócio Rei foi iniciada na sexta-feira para os sócios de acordo com a sua categoria. Para os não sócios, os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira na Vila Belmiro, Pacaembu, Ibirapuera e Estádio Anacleto Campanella (São Caetano do Sul).

O técnico Dorival Junior ainda não definiu a escalação para o jogo de quarta-feira. Ele afirma que o elenco está desgastado por causa da sequência de jogos e que provavelmente terá de poupar alguns titulares. Geuvânio está com uma lesão muscular e deve ficar fora da equipe entre duas e três semanas.