Ingressos à venda para Paraguai x Brasil Começaram a ser vendidos nesta terça-feira, com duas semanas de antecedência, os ingressos para o jogo entre Paraguai e Brasil, dia 31 de março, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. Serão 35 mil entradas à disposição dos torcedores no estádio Defensores del Chaco. A polícia paraguaia também avisou que irá adotar um rigoroso esquema de segurança para esse jogo. Afinal, o confronto vale a liderança das Eliminatórias, que está nas mãos do Paraguai: tem 9 pontos, contra 8 do Brasil.