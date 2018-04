Ingressos caros para assistir Flamengo x Santos na estreia do Brasileirão

SÃO PAULO - O Santos começou a comercializar hoje os ingressos para o jogo de estreia do time no Campeonato Brasileiro, dia 26, contra o Flamengo, no Estádio Nacional de Brasília.

Chama atenção os valores praticados para essa partida. Os preços variam de R$ 160 a R$ 400 reais - sócios do clube, estudantes, professores da rede pública e aposentados pagam meia entrada.

O duelo entre Flamengo e Santos será apenas o segundo jogo no estádio que abrigará a partida de abertura da Copa das Confederações, entre Brasil e Japão, dia 15 de junho. A primeira partida acontece neste sábado, entre Brasília e Brasiliense.

Preços

Anel superior - Preço: R$ 160

Anel inferior - Preço: R$ 220

Anel VIP - Preço: R$ 400