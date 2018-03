Ingressos caros para Brasil x Argentina, em Belo Horizonte

A exemplo do que ocorreu em 2004, a cidade de Belo Horizonte voltará a receber o jogo entre Brasil e Argentina, válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Em um encontro realizado na manhã desta quarta na capital mineira, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, conversaram sobre detalhes da organização do evento, que será realizado no estádio do Mineirão, no dia 18 de junho. A CBF espera um público pagante de aproximadamente 60 mil pessoas para a partida. Não foi definido ainda o preço dos ingressos, mas, a julgar pelo que disse Teixeira, quem se propuser a comprar um deles possivelmente terá de arcar com um valor elevado. "O torcedor sabe que temos uma seleção cara, com um custo muito alto", disse o dirigente. Ainda de acordo com Teixeira, os ingressos serão comercializados a partir do dia 31 de maio, sábado, em vários pontos de venda distribuídos pela cidade. A partida, disse ele, servirá ainda como um teste para Belo Horizonte, uma das candidatas a sediar jogos da Copa do Mundo de 2014, que será disputada no Brasil. "Eu tenho convicção de que esse será um excelente teste para a cidade", afirmou. Aécio Neves declarou que a realização do maior clássico sul-americano será um grande evento, envolvendo atrações musicais e outras atividades ainda em planejamento. Da última vez que as equipes se encontraram pelas eliminatórias no Mineirão, a seleção brasileira venceu por 3 a 1. Ronaldo, de pênalti, anotou todos os gols brasileiros, enquanto Sorín descontou para os visitantes.