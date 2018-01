Ingressos da Copa à venda em fevereiro O Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006 colocará à venda, na internet, em 1º de fevereiro, lote de 850 mil ingressos para a competição a ser disputada na Alemanha. Os interessados deverão inscrever-se e esperar por sorteio. Há previsão de mais de 5 milhões de solicitações para essa cota de bilhetes. Os responsáveis pela Copa estimam que os preços irão variar de US$ 45 a US$ 780, de acordo com jogo, fase e setor do estádio.