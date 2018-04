Ingressos da Copa da Rússia vão variar de R$ 330 a R$ 3,4 mil

Os preços dos ingressos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, vão variar de US$ 105 (o equivalente a R$ 330) a US$ 1.100 (R$ 3.469). Esses são os valores para estrangeiros interessados em assistir ao jogos. Aos cidadãos russos será aberta uma categoria exclusiva com 350 mil bilhetes que custarão de 1.280 rublos (R$ 67) a 7.040 rublos (R$ 370).

As entradas ainda não estão à venda. Ao Estado, um porta-voz da Fifa informou que "a data de início das vendas dos ingressos e as fases de vendas serão anunciadas no tempo oportuno".

A comercialização dos ingressos será feita por etapas e exclusivamente no site da Fifa. Como a venda deve ter início antes do sorteio dos grupos do Mundial, que será realizado em 1.º de dezembro, em Moscou, o comprador não saberá as seleções que participarão de cada jogo.

Mesmo após indicar a partida, não é garantido que o torcedor irá assistir ao jogo escolhido. Devido à alta demanda, a Fifa vai realizar um sorteio eletrônico para definir os torcedores contemplados. Apenas a última fase de vendas, já em 2018, será direta. Ou seja, o torcedor escolherá a partida já sabendo quais seleções estarão em campo.

Enquanto os chamados "torcedores comuns" ainda aguardam o início das vendas, os VIPs já podem comprar as entradas para assistir à Copa da Rússia. Camarotes para o estádio Luzhniki, em Moscou, que receberá as partidas de abertura e final da Copa, já são vendidos por US$ 2,7 milhões (R$ 8,7 milhões).

Agências de viagem credenciadas pela Fifa também estão vendendo pacotes exclusivos para a Copa. Entre as opções está seguir os jogos de uma seleção pré-determinada.