Ingressos da Copa do Mundo serão entregues após o feriado

SÃO PAULO - Os torcedores que compraram ingressos para a Copa do Mundo de 2014 e optaram pela entrega em casa vão precisar esperar mais alguns dias para recebê-los. A Fifa abriu os centros de distribuição no último dia 18 de abril para a retirada dos ingressos, porém, aos que solicitaram o serviço de entrega, a entidade só começará a enviá-los em meados de maio, de acordo com a entidade, entre os dias 15 e 20.

Para realizar o serviço, a entidade máxima do futebol contratou a empresa alemã DHL Express, com um serviço de R$ 59 por pedido. De acordo com a Fifa, mais de 55% dos compradores da primeira fase de vendas optaram por receber os ingressos em domício. Somente no período foram vendidos 880 mil bilhetes.

Dos 2,9 milhões de ingressos que serão vendidos, mais de 2,6 milhões já foram negociados com o público geral e patrocinadores. Ainda há ingressos disponíveis no site da Fifa para 22 dos 64 jogos, sem partidas do Brasil. A entidade ainda pode disponibilizar novos ingressos até o início da Copa do Mundo, após a devolução da cota de entradas não utilizado por patrocinadores e pessoas que colocarem para a revenda.

Com exceção de Porto Alegre e Brasília, todas as cidades-sede já estão com o centro de distribuição em funcionamento.

ONDE RETIRAR INGRESSOS

Belo Horizonte - Boulevard Shopping, Avenida dos Andradas, 3000

Cuiabá - Shopping Pantanal - Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3300

Curitiba - Pátio Batel Shpping - Avenida do Batel, 1868

Fortaleza - Centro de Eventos do Ceará - av. Washington Soares, 999

Manaus - Centro Cultural dos Povos da Amazônia - pç. Francisco Pereira da Silva, s/nº

Natal - Shopping Cidade Jardim - Avenida Eng. Roberto Freire, 2920

Recife - Shopping Recife rua Padre Carapuceiro, 777

Rio De Janeiro - Casarão General Severiano - av. Venceslau Brás, 72. Botafogo

Salvador - Iguatemi Shopping. Av. Tancredo Neves, 148. Estacionamento I-1

São Paulo - Ginásio do Ibirapuera - Rua Manoel da Nóbrega, 1361