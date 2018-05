Ingressos da Copa estão esgotados para Rio e São Paulo e principais seleções

SÃO PAULO - O torcedor que ainda quiser ver a Copa do Mundo do Brasil terá de optar por seleções de menor porte e estádios fora do eixo Rio-São Paulo, onde ainda há ingressos - a Fifa fará um balanço no fim desta terça. Em menos de duas horas de vendas on-line do último lote, os ingressos para a Arena Corinthians e o Maracanã se esgotaram. Foram vendidos 57% dos bilhetes desta última carga de quase 200 mil. O Itaquerão recebe o jogo de abertura, entre Brasil e Croácia, e o estádio no Rio, a grande final.

Mesmo sem negociação de bilhetes para jogos da seleção brasileira, a procura no site da Fifa é intensa desde o início do dia. As vendas começaram às 7 horas, quando a Fifa liberou as consultas. Apenas para entrar na página da entidade, a demora passava de 1h30. E os ingressos para Arena Corinthians, que terá a abertura da Copa e outra cinco partidas, incluindo uma semifinal, e o Maracanã, palco da decisão e de outras seis partidas, encerraram-se rapidamente.

Os jogos das seleções grandes, casos de Espanha, Alemanha, Itália e Argentina também foram bastante requisitados e rapidamente negociados. Quem pretende ter o prazer de ir a um jogo de Copa no País terá de optar por jogos ou capitais de menos tradição. Em Cuiabá, por exemplo, todos os jogos ainda estão disponíveis (são quatro, todos da primeira fase, com seleções que despertam menos interesse).

Das seleções da América do Sul, sobram entradas para Chile x Austrália, Suíça x Equador e também é possível ver Colômbia x Costa do Marfim e Colômbia x Grécia. A procura por essas partidas é pequena. As partidas do Irã também são pouco procuradas, contra Nigéria e Bósnia, é fácil adquirir um ingresso para esse jogo. A expectativa da Fifa é que todos os bilhetes estejam negociados até o fim da tarde. Acontece que poucos estão dispostos a investir alto por seleções de pouca ou nenhuma tradição. Vale lembrar que os setores mais baratos, a partir de R$ 60, estão vendidos.