Ingressos da final para o São Paulo só em agências Os dois mil ingressos colocados à venda nesta quinta-feira no Morumbi para os são-paulinos assistirem a final da Libertadores, em Porto Alegre, evaporaram. Todos foram vendidos em poucas horas. ?Caso a diretoria do São Paulo colocasse 10 mil ingressos a venda no Morumbi, com certeza iriam acabar no mesmo dia?, disse Osvaldo Vieira de Abreu, diretor financeiro do São Paulo. Mas quem não garantiu seu lugar ainda pode tentar adquirir um pacote aéreo que inclui passagem ida-e-volta e ingresso para o jogo no valor de R$ 899,24. O valor não dá direito à hospedagem. A volta é logo depois do final da partida no Beira-Rio. O interessado terá de correr, porque alguns dos mil ingressos ficaram com a diretoria do São Paulo. Os outros estão com agências de turismo.