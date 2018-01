Ingressos do Palmeiras já estão à venda Os ingressos para o jogo do Palmeiras contra o Santa Cruz, sábado, no Palestra Itália, estão à venda desde hoje. Os endereços em podem ser comprados são: Rua Turiaçu, 1840; Avenida Marquês de São Vicente, 2640; Rua Xavier de Almeida, 1312; Mercado da Lapa, Box 111; e Rua Cunha Gago, 203/207 (todos das 10 às 17 horas); Rua Juventus, 337 (das 7 às 19 horas) e Rua Maracaí, 119 (das 17 às 24 horas). Caso as entradas não se esgotem até sexta-feira, a venda vai continuar no dia do jogo, até o início do segundo tempo.