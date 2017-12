Ingressos em Marília, só com cambistas Os ingressos para a partida entre Marília e Palmeiras, sábado, pela terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, na cidade de Marília, só na mão de cambistas. Todos os 11.635 ingressos destinados ao time da casa - 500 foram reservados aos palmeirenses -, já foram vendidos. "A procura pelos ingressos foi intensa e nossa expectativa é de que o estádio esteja lotado para o jogo. Isso prova que a torcida acredita no time?, afirmou o diretor financeiro do clube Wanderlei Capelini. Ele também fez questão de frisar que o clube paulista destinou 10% (1.200 ingressos) à torcida do Palmeiras, como prevê o Estatuto do Torcedor. "Estamos totalmente dentro da Lei", emendou. A diretoria do time alviverde, porém, acabou solicitando apenas 500 ingressos. Com isso, os outros 700 foram comercializados na próprio cidade de Marília. A promessa de casa cheia se deve, além da briga pelo acesso, ao clima de "revanche" criado pelos torcedores marilienses contra o Palmeiras. É que, na primeira fase, o time da capital venceu o Marília por 2 a 1, de virada, com um gol de Vágner aos 47 do segundo tempo. Agora a torcida espera o troco. O técnico Luiz Carlos Ferreira passou o dia tentando apagar o incêndio que ele próprio provocou, ao garantir - após o empate por 0 a 0 com o Botafogo, na terça-feira - que o Marília venceria o Palmeiras. Hoje, o treinador tentou se explicar e garantiu que não teve a intenção de provocar o adversário. "Respeitamos o time do Palmeiras e não estou tentando criar nenhuma polêmica. Sempre temos que entrar acreditando na vitória. Ninguém faz declarações de que vai empatar um jogo", argumentou.