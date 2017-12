Ingressos esgotados em Jundiaí Um princípio de tumulto aconteceu nas bilheterias do Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, no final da tarde de sexta-feira quando foram vendidos todos os 13.500 ingressos para o jogo entre Etti e Palmeiras pelo Torneio Rio-São Paulo, neste sábado, às 16 horas. Muitos torcedores ficaram sem ingressos e ameaçaram protestar invadindo os portões principais, o que obrigou a direção do clube a chamar auxílio da Polícia Militar. Apenas 15 mil ingressos foram colocados à venda para este jogo, sendo que 10% - 1.500 - foram vendidos em São Paulo. A venda tinha começado na manhã ao preço de R$ 10 a arquibancada, R$ 5 para menores e mulheres e R$ 20 a numerada. A rapidez com que acabaram os ingressos abre a perspectiva da ação de cambistas, cuja ação será coibida pela polícia, que armou um esquema especial para evitar confronto entre as torcidas. Estão destacados 150 policiais militares, incluindo reforço da Cavalaria e Canil de Campinas. A última vez que o Etti enfrentou o Palmeiras, oficialmente, foi em 1986, pelo Campeonato Paulista. Na época, o Etti se chamava Paulista de Jundiaí.