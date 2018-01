Ingressos esgotados para Corinthians x River Durou apenas 1 dia a venda de ingressos para o jogo entre Corinthians e River Plate, que acontecerá na próxima quinta-feira, no Pacaembu, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Os torcedores corintianos já compraram todas as 31.800 entradas que foram colocadas à venda - no total, o estádio deve ter cerca de 37 mil pessoas. Assim, o Pacaembu estará lotado no jogo da próxima quinta-feira, quando o Corinthians vai decidir vaga nas quartas-de-final da Libertadores. Como perdeu por 3 a 2 na quarta à noite, em Buenos Aires, o time brasileiro precisa de uma vitória simples sobre o River para se classificar. Confiando na classificação, a torcida corintiana correu atrás de seu ingresso nesta quinta-feira, o primeiro dia de vendas. Desde as primeiras horas da manhã já havia filas nas bilheterias dos 4 pontos de comercialização: Pacaembu, Parque São Jorge, Ginásio do Ibirapuera e Estádio Bruno José Daniel (Santo André). Por conta da enorme procura pelos ingressos, também houve confusão nos pontos de venda. Principalmente para organizar as gigantescas filas, dando trabalho para a Polícia Militar.