Ingressos esgotados para Santos x Cruz Azul Os ingressos para o jogo Santos x Cruz Azul (México), quarta-feira, na Vila Belmiro, já estão esgotados. Restam apenas algumas entradas para os sócios e aqueles que têm cadeira cativa. Com isso, o clube decidiu liberar também para a Baixada Santista a transmissão ao vivo da partida decisiva pelas quartas-de-final da Libertadores. O técnico Emerson Leão ainda não confirmou o time do Santos, mantendo a dúvida na zaga central e no comando do ataque. Na defesa, ele irá optar entre Pereira e Preto para o lugar de André Luís, vetado pelos médicos durante o treino da manhã desta terça-feira. William é o mais cotado para ser o centroavante titular, mas o treinador não descartou a possibilidade de escalar Douglas. "Cada um tem 50% de chances", avisou Leão. Ele decidiu também poupar Fábio Costa, que ainda se recupera de contusão, e Júlio Sérgio será o goleiro da equipe.