Ingressos estão esgotados em Jundiaí A diretoria do Paulista anunciou nesta quinta-feira que estão esgotados todos os 13.655 ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, estão esgotados. De um total de 15.155 bilhetes, 1.500 foram destinados à torcida carioca. Existe um clima de euforia entre os torcedores do Paulista, que pela primeira vez participa da Copa do Brasil e conseguiu chegar na final. Mesmo para uma decisão, a diretoria manteve os valores dos ingressos: dez reais a arquibancada (cinco reais meia-entrada) e 20 reais a numerada. "A nossa torcida vinha nos prestigiando nas fases anteriores e não poderíamos, agora, simplesmente penalizá-los só porque chegamos na final. Quem não puder vir ao estádio ficará de olho na televisão", comentou o presidente Eduardo Palhares. À pedido da Rede Globo, o jogo de quarta-feira começará cinco minutos mais tarde, passando das 21h45 para 21h50.