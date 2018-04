Ingressos 'extras' para Brasil x Uruguai estão vendidos

Todos os mil ingressos extras para o jogo Brasil x Uruguai foram vendidos nesta terça-feira, na bilheteria do Ginásio do Ibirapuera, dentro do horário estabelecido (das 11 horas às 15 horas) de acordo com o sócio-diretor da ingressofacil - responsável pela vendagem - Bruno Balsimelli. "Todos os ingressos foram vendidos sem problema algum, e a bilheteria foi fechada às 15 horas", afirmou. Veja também: Você confia no sistema de venda de ingressos no Brasil? Ingressos para Brasil x Uruguai terminam em apenas 4 horas Valor alto não impede venda de ingressos para Brasil x Uruguai Metrô e trem fazem hora extra para partida Brasil x Uruguai Organizadora culpa a PM por confusão na venda de ingressos Agora, os únicos ingressos que ainda restam para a partida desta quarta-feira, às 21h45, no Estádio do Morumbi, são para a torcida do Uruguai, que ainda não comprou a carga total, que é de 1.300 ingressos. Já os mil ingressos vendidos nesta terça-feira eram destinados aos sócios são-paulinos que possuem cadeiras cativas no Estádio do Morumbi e que não exerceram a opção de compra em tempo hábil. O ingresso para a cadeira cativa custou R$ 150,00 ao torcedor.