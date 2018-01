Ingressos já estão à venda em Marília Os ingressos do jogo entre Marília e Corinthians, na abertura do Campeonato Paulista, no próximo sábado, às 18 horas, no Estádio Bento de Abreu, já estão à venda em Marília. A diretoria irá vender os ingressos de arquibancada ao preço mínimo estipulado pelo regulamento: R$8. Os outros setores permanecem com os preços fixados pela Federação Paulista de Futebol (FPF): cadeiras cativas a R$30, cadeiras cobertas a R$15 e mulheres, aposentados, estudante e policiais pagam R$ 4. Enquanto isso, o Marília vai se preparando para enfrentar um dos favoritos ao título do Paulistão. O técnico Roberval Davino acredita que, se conseguir neutralizar o lado esquerdo do time do Corinthians, o Marília pode conseguir um bom resultado. "O lado esquerdo deles, com o Kléber e o Gil, é muito forte. Vamos fazer uma marcação forte nesse setor, para conseguirmos pará-los", afirmou Davino.