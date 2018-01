Ingressos na Vila a partir das 9 horas Começam a ser vendidos nesta terça-feira, às 9 horas, apenas na Vila Belmiro, os 20 mil ingressos para o jogo contra o Independiente de Medellín, Colômbia, pelas semifinais da Copa Libertadores da América, quarta-feira à noite. Os preços serão arquibancadas R$ 20, cadeiras laterais R$ 40 e centrais R$ 60. As entradas para estudantes e aposentados custam R$ 10. Os torcedores de fora da Baixada Santista podem adquirir entradas pela Internet acessando o site ingressofacil.com.br. O esquema de segurança será igual ao de clássicos de alto risco, com 300 policiais da Cavalaria, Canil e Polícia Feminina, além do monitoramento do comportamento dos torcedores, dentro e fora do estádio, por dez câmeras com capacidade de giro de 360 graus e com condição de identificar um rosto na distância de 300 metros, por processo de zoom. O equipamento é operado por técnicos da GWA Promoções e Projetos, com experiência em eventos musicais e esportivos, inclusive do GP do Brasil de Fórmula 1, e as imagens são acompanhados num telão por policiais. Em caso de incidentes, além da facilidade de se identificar os envolvidos, os policiais se comunicam por rádio e podem chegar rapidamente ao local. No final da tarde desta quarta-feira, todas as ruas próximas à Vila Belmiro serão fechadas pelo policiamento de trânsito, que só permitirá a circulação dentro da área isolada de pessoas com ingressos ou que moram no local. Os portões da Vila Belmiro serão abertos às 19 horas para que a Polícia Militar tenha condições para fazer a revista de todos os torcedores e para que não haja tumulto junto às catracas, como na partida entre o Santos e o Nacional, do Uruguai, quando mais de dois mil torcedores com ingressos ficaram do lado de fora.