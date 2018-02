Ingressos neste sábado só Morumbi Os poucos ingressos que sobraram para a decisão do Campeonato Paulista, entre Corinthians x São Paulo, serão vendidos neste sábado, no Morumbi, das 9 horas às 16 horas. Depois desse período, se ainda houver bilhetes, serão comercializados em bilheterias móveis nas Avenidas Jules Rimet e João Jorge Saad. Os corintianos terão acesso pelos portões 2, 15, 16 e 18, setores amarelo e vermelho. Os são-paulinos entrarão pelos portões 3, 4, 5 e 6, setores azul e laranja. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nos arredores do estádio a partir das 14 horas. O 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, que espera a presença de pelo menos 50 mil torcedores, terá 685 homens cuidando da segurança dentro e fora do Morumbi.