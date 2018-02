Ingressos para 1.º jogo no novo Wembley esgotam em horas Os ingressos para assistir ao primeiro jogo no remodelado estádio de Wembley se esgotaram em apenas algumas horas, informou nesta terça-feira a Federação Inglesa de Futebol (FA). A primeira partida no tradicional estádio londrino, cujas obras terminaram oficialmente na última sexta-feira, será entre as seleções sub-21 de Inglaterra e Itália, em 24 de março. A grande demanda pelos 60.000 ingressos - a ? 15 cada um (cerca de R$ 41) - fez com que o site oficial da FA entrasse em colapso durante algum tempo, logo que as vendas começaram. Após a disputa desta partida, Wembley poderá obter um certificado de segurança que permitirá a realização da final da Copa da Inglaterra, em maio, ante um público de 90.000 espectadores. Segundo a FA, o público da partida será o maior na história do futebol em todo o mundo a acompanhar um confronto da categoria sub-21.