Ingressos para 4ª quase esgotados Quase 80% dos ingressos para o jogo entre o Brasil e o Paraguai já foram vendidos - 7.200 pela Internet e 30 mil nas lojas da Multisom e no Estádio Olímpico, em apenas um dia. A Federação Gaúcha de Futebol mandou fazer 51.100 ingressos, mas deverá liberar apenas 49 mil à venda, segundo o presidente Emídio Perondi. "Já tivemos problemas quando colocamos mais ingressos à venda em outros momentos", justificou o dirigente. Os gaúchos correram às lojas dos shopping centers e do centro de Porto Alegre desde as primeiras horas da manhã, formando filas nos locais de venda. Entre as 10 horas e as 11 horas, o primeiro lote de ingressos entregue a Multisom esgotou. Muitos desses ingressos foram adquiridos pelos cambistas, que passaram a revendê-los com 20% a 50% de ágio. No Estádio Olímpico, as bilheterias abriram às 14 horas com 14 mil ingressos e às 18 horas só restavam cerca de 2 mil vagas para arquibancada (R$ 20) e algumas poucas para cadeiras laterais (R$ 40). Neste sábado, a federação colocará mais 4 mil ingressos à venda no estádio e nas lojas. As vagas para cadeiras centrais, que custam R$ 50, esgotaram-se já nas vendas pela Internet, suspensas na manhã de hoje pela federação por causa da intensa procura. "Vendemos 7.200 ingressos pela Internet e tive de mandar parar", disse Perondi.