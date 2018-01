Ingressos para a Copa 2006 mais caros O torcedor que está disposto a acompanhar os jogos do Mundial 2006 na Alemanha deve fazer desde já suas economias. Segundo fontes do comitê organizador, os ingressos para as partidas serão mais caros do que o previsto inicialmente e não devem ficar abaixo de 30 euros, aproximadamente US$ 35. O preço original era de 25 euros (US$ 29). Na próxima semana, em Doha, no Catar, o comitê vai apresentar um plano durante congresso da Fifa para precisar os preços dos 3,2 milhões de bilhetes que serão colocados à venda em 12 estádios. Crise - A idéia original de vender entradas a 25 euros já está descartada em virtude da atual crise econômica, das dificuldades de encontrar patrocinadores e dos custos do torneio. Os gastos para organizar o Mundial estavam estimados, a princípio, em US$ 250 milhões, mas a pouco mais de dois anos e meio do seu início a previsão é de que sejam necessários US$ 460 milhões para a realização do evento. ?Temos que fazer todo o possível para não cairmos no vermelho e mantermos os números positivos?, disse Horst R. Schmidt, vice-presidente do comitê organizador. As informações são da agência DPA.