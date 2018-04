Ingressos para Brasil x Uruguai terminam em apenas 4 horas

Os 64 mil ingressos para o jogo entre Brasil e Uruguai, que será realizado em São Paulo no próximo dia 21, se esgotaram neste sábado, apenas quatro horas depois da abertura das bilheterias. A informação foi dada pela Federação Paulista de Futebol em seu site oficial (http://www.futebolpaulista.com.br/). A venda para a partida, válida pelas Eliminatórias da Copa de 2010, foi marcada por filas, confusão e desinformação, mostrando que o caminho do Brasil para organizar a Copa de 2014 será longo e complicado. Veja também: Você confia no sistema de venda de ingressos no Brasil? Valor alto não impede venda de ingressos para Brasil x Uruguai Metrô e trem fazem hora extra para partida Brasil x Uruguai Organizadora culpa a PM por confusão na venda de ingressos A se acreditar na informação da FPF, significa que mais de 16 mil ingressos foram vendidos por hora em oito pontos de venda, com margem de seis pessoas atendidas por minuto, em cada ponto. A venda estava limitada a cinco ingressos por CPF. Torcedores habituados a enfrentar filas e bagunça em bilheterias de estádio estranharam a "eficiência". Vale destacar que o preço dos ingressos variam de R$ 30 a R$ 200. Diante de tal cenário, é difícil não imaginar a ação de cambistas no dia do jogo. Algo parecido aconteceu na partida entre São Paulo e América-RN, no dia 31 de outubro. Torcedores enfrentaram grandes filas para a compra dos ingressos e, mesmo assim, só conseguiram seu lugar no Morumbi através da compra informal, momentos antes da partida, que culminou na conquista do título do Campeonato Brasileiro para o time paulistano. Ao ser indagada sobre a venda dos ingressos, a Federação Paulista de Futebol, através de sua assessoria de imprensa, responsabilizou a empresa ingressofacil pela organização e o sistema de venda dos ingressos. "Nós sabemos que foi tudo vendido. A responsabilidade pela administração da venda é do ingressofacil", disse a assessora de imprensa da FPF, Isabel Tanese. O estadao.com.br tentou entrar em contato com a administração do ingressofacil e com a assessoria da CBF, sem resposta.