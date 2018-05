Ingressos para Coritiba x Fluminense estão esgotados

As duas equipes precisam de um resultado positivo para se manter na Série A sem depender do confronto entre Botafogo e Palmeiras, no Engenhão. O Fluminense tem um ponto a mais do que o Coritiba - 45 contra 44 - e se garante com um empate. Já os donos da casa precisam vencer ou torcer por um tropeço dos botafoguenses contra os paulistas.

Para lotar o estádio, a diretoria do Coritiba diminuiu o preço das arquibancadas para R$ 5, que se esgotaram já na terça-feira. Ao todo, foram vendidos 35 mil ingressos, 10% deles para a torcida do Fluminense.