Ingressos para Real x Juve esgotados Os ingressos para o jogo entre Juventus e Real Madrid, dia 9 de março, em Turim, pela Copa dos Campeões, se esgotaram na sexta-feira, apesar dos preços (40 euros o mais barato e 200 euros o mais caro). A partida será disputada no Estádio Delle Alpi e será o jogo de volta entre as duas equipes, na fase de oitavas-de-final. A partida de ida será realizada no próximo dia 22, na Espanha.