Ingressos para São Paulo x Alianza à venda De olho na decisão contra o Alianza Lima, na semana que vem, no Morumbi, a diretoria do São Paulo resolveu colocar quase 70 mil ingressos à disposição do público. Serão 66.986, que começam a ser vendidos nesta quarta-feira, das 11 horas às 17 horas, pela internet, pelo telefone e nas bilheterias do Morumbi e do Pacaembu. A expectativa dos dirigentes é de que o torcedor lote o estádio, por tratar-se de um jogo importantíssimo para o futuro da equipe na Taça Libertadores da América. Se empatar ou vencer, o São Paulo estará garantido na 1ª colocação do Grupo 4. Se perder por 2 ou mais gols de diferença, no entanto, fatalmente será eliminado da competição. As partidas pela Libertadores no Morumbi vêm tendo grande sucesso de público em 2004. São Paulo x Cobreloa recebeu mais de 54 mil pagantes e São Paulo x Liga Deportiva Universitária contou com a presença de mais de 52 mil pessoas. O elenco segue treinando no CT da Barra Funda e o técnico Cuca só tem uma dúvida para definir a escalação. Quem será o companheiro de Luís Fabiano? Jean ou Vélber. Os dois, que ainda não conseguiram marcar gol na temporada, lutam pela vaga de Grafite, que cumpre suspensão.