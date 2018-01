Ingressos para ver o Brasil na Suíça acabam em dois dias Em apenas dois dias, os ingressos para ver os treinos do Brasil em Weggis, na Suíça, entre os dias 22 de maio e 4 de junho, acabaram. De acordo com a imprensa suíça, as 53.200 entradas - 3.800 para cada um dos 14 treinos públicos que a seleção pentacampeã mundial fará - foram adquiridas em 48 horas pelo preço único de 13 euros (cerca de 34 reais). Longas filas foram formadas nas cidades de Weggis e Lucerna, onde os bilhetes foram vendidos. As últimas esperanças, agora, para ver a equipe comandada por Carlos Alberto Parreira em terras suíças são os dois jogos-treinos que o Brasil disputará como forma de preparação para a Copa do Mundo. No dia 30, o adversário será a seleção local de Lucerna, na Basiléia. Em 4 de junho, desta vez em Genebra, a seleção brasileira encerrará a sua preparação na Suíça com o confronto contra a Nova Zelândia. A estréia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13, em Berlim, contra a Croácia. Cinco dias depois, será a vez de enfrentar a Austrália, em Munique. O último jogo do Grupo F será contra o Japão, no dia 22, em Dortmund.