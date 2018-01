Ingressos: Responsabilidade dos clubes O Campeonato Paulista de 2006 terá uma novidade: a Federação Paulista de Futebol (FPF) passou aos clubes a responsabilidade de procurar empresas que atuarão no setor de catracas eletrônicas e ingressos. Até este ano, a Federação é que cuidava de todos os detalhes. A nova medida faz parte da Resolução da Presidência n.º 32, que entrou em vigor nesta quinta-feira. ?É uma política da Federação deixar cada clube escolher a sua empresa?, afirmou Marco Polo Del Nero, presidente da FPF. ?Desde que eu assumi (em agosto de 2003) estava querendo fazer isso. É uma liberdade que a gente dá para os clubes.? A medida só foi tomada agora porque Del Nero acredita que os clubes já estão conscientes de suas responsabilidades e que o mercado está apto a atender à necessidade de cada um. Segundo o presidente, esta medida já vem sendo conversada com os clubes há alguns meses, e eles só têm a ganhar ? poderão escolher a empresa que tenha o menor preço. Mas não qualquer uma. ?Cabe a nós analisarmos depois as empresas escolhidas. Elas vão passar por um crivo?, disse. Os clubes terão até uma certa data ? ainda não definida ? para apresentar as empresas. ?Marcaremos ainda um conselho arbitral para resolvermos todos os detalhes.? A novidade estará presente em todas as divisões do Campeonato. No entanto, pode acontecer de algum clube preferir deixar a responsabilidade da escolha da empresa nas mãos da Federação. E pior: escolher a empresa e não pagar. A preocupação do presidente é que no meio do campeonato alguma empresa pare de fabricar os ingressos por falta de pagamento. ?Tem alguns clubes que não são tão organizados. Daí nós mesmos pagaremos?, confirmou o presidente da Federação. ?Mas esse dinheiro será descontado das cotas a que cada clube tem direito.? O primeiro jogo do Campeonato Paulista será entre Noroeste e Corinthians, dia 11 de janeiro, em Bauru. Com 20 clubes participantes, o campeonato será decidido em pontos corridos e turno único.