Ingressos só com cambistas em Maceió Os 20,2 mil ingressos colocados à venda pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o jogo Brasil x Colômbia, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), já se esgotaram. Quem ainda não comprou e quiser assistir o jogo no estádio, na tarde do dia 13 de outubro, terá comprar o ingresso com cambistas, com acréscimo superior a 200%. As vendas começaram na última quinta-feira e no sábado já se encerraram. O preço de um ingresso da arquibancada inferior que custava 30 reais estava sendo vendido nesta segunda por 100 reais nas mãos dos cambistas - mesmo assim eram poucos ingressos à disposição do público. A tendência é subir ainda mais e chegar a 300 reais no dia do jogo. Segundo alguns vendedores, vieram cambistas de outros Estados para comprar ingressos em Maceió para revendê-los fora. O ingresso para arquibancada superior foi vendido pela CBF em Maceió por 80 reais, com 50% de desconto para estudantes. Quem quisesse assistir a partida do Brasil pelas Eliminatórias da Copa de 2006 com um pouco mais de conforto teria que pagar 150 reais por um ingresso de cadeira. No entanto, desde o início das vendas este setor estava esgotado. Comenta-se que os ingressos foram vendidos a empresas, que deverão distribuí-los a convidados vips. Ao todo, segundo a Federação Alagoana de Futebol, foram vendidos cerca de mil ingressos para cadeiras. O governo do Estado também teve acesso às cadeiras, mas não divulgou qual foi a sua cota. Os ingressos serão utilizados por convidados do governo e da CBF, que pretende trazer para Maceió a modelo Daniella Cicarelli, para prestigiar o jogo e seu noivo, o atacante Ronaldo, do Real Madrid, da Espanha.