Iniesta diz que ausência de Messi não mudará seu estilo Tido por muitos ainda como melhor time do mundo, o Barcelona depende bastante do melhor jogador do mundo, Lionel Messi. Quem faz a avaliação é o segundo colocado da última eleição da Bola de Ouro da Fifa, Andres Iniesta. O meia falou sobre a importância do argentino, que ainda é dúvida para o confronto desta quarta-feira, contra o PSG, no Camp Nou, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.